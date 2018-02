Omicidio Pamela. C’è un quarto indagato. Uno di loro “profugo di guerra” ha sezionato il corpo

Agenpress – Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino, ci sarebbe un quarto indagato. L’ultimo ad essere stato iscritto nel registro sarebbe un nigeriano, come gli altri tre indagati, (Innocent Oseghale, Desmond Lucky, Lucky Awelima).

Oseghale, 29 anni, “rifugiato” espulso dal programma di protezione per spaccio (nella sua casa sono stati trovati i vestiti insanguinati di Pamela e un testimone lo ha visto disfarsi delle due valigie con dentro i poveri resti della ragazza uccisa); Desmond Lucky, pusher di piccolo cabotaggio, incensurato, accusato di aver “concorso nell’omicidio, nel vilipendio e nell’occultamento del cadavere della 18enne”; Lucky Awelima, sospettato di essere il “macellaio” che ha effettivamente sezionato il cadavere della povera Mastropietro. Awelima non lavorava: la sua “attività professionale” era legata solo al mondo dello spaccio.

L’avvocato del quarto indagato è stato invitato ad assistere agli accertamenti tecnici irripetibili che i carabinieri del Ris hanno eseguito nell’appartamento mansardato di via Spalato 124 a Macerata dove gli inquirenti ritengono sia stata uccisa e smembrata Pamela.

Lucky Awelima era stato arrestato mentre, con la moglie e un bagaglio pieno di denaro in contante, cercava di lasciare l’Italia.

All’uomo venne negata la richiesta d’asilo, e per questo presentò ricorso, ottenendo la possibilità di restare in Italia in attesa della sentenza. Nel frattempo, assieme ad altri 30 richiedenti asilo, ha alloggiato all’hotel Recina di Montecassiano, una struttura a 4 stelle con rifiniture di pregio: le stanze sono tutte dotate di idromassaggio, connessione Internet e persino poltrone Frau. TripAdvisor indica l’hotel di “ottimo livello” sotto ogni profilo: servizi, accoglienza, menù, stanze. Qui un pernottamento costa circa 100 euro al giorno.

Secondo quanto riportato sulle pagine di Libero, la procura di Macerata ritiene che l’uomo la sera del 30 gennaio era nell’appartamento dell’orrore, impegnato a fare a pezzi il corpo della 18enne con coltello e mannaia.

Il 27enne era sbarcato in Sicilia con lo status di “profugo di guerra”, formalmente era “un perseguitato politico” che l’Italia proteggeva dalle violenze del suo Paese, la Nigeria.

Gli inquirenti si chiedono come possano essere disarticolate le ossa di una persona senza vita, fino a togliere cartilagini e legamenti per poi ripulire i piatti e le teste delle ossa con la varechina? Con quale perizia è possibile lasciare un femore con la cute aperta, appoggiata? Perché Pamela viene ritrovata con la lingua tra i denti? E perché aveva dei buchi sul polso (la presunta overdose) visto che, per quello che si sa, Pamela si limitava a sniffare?