Rimborsi M5S. Bazzarello (FI). “Voto del 4 marzo decisivo. Ogni re sul suo trono. Ogni pagliaccio nel proprio circo”

Agenpress – “Ogni giorno predicano onestà e gettano fango verso gli avversari politici ma nel servizio de Le Iene scopriamo che sono i primi a non rispettare le promesse prendendo in giro i cittadini” così nella sua pagina Facebook il leader dei giovani amministratori di Forza Italia in Veneto, Roberto Bazzarello, Vice Presidente regionale Anci Under 35, condividendo il video diffuso dalla trasmissione Le Iene che ha smascherato le false restituzioni degli stipendi del Movimento 5 Stelle.

“Manca meno di un mese al voto e gli italiani saranno chiamati a scegliere se affidare il proprio futuro nelle mani di chi ha dimostrato di avere esperienza di governo e ha sempre mantenuto le promesse elettorali o di chi ha diffuso l’illusione di far parte di un partito onesto prendendo in giro i cittadini. Il voto del 4 marzo sarà decisivo e metterà ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono. Ogni pagliaccio nel proprio circo. Sono certo che gli italiani sceglieranno Forza Italia.” ha concluso Bazzarello in una nota.