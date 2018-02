Rimborsopoli M5S. Ammanco di quasi 1 mln di euro. Di Maio. Fuori le mele marce

Agenpress – “Il conto lo stiamo ancora facendo, domani sapremo”. A parlare sono i vertici del M5S che hanno chiesto in via ufficiale al Mef l’accesso agli atti per avere l’elenco dei portavoce che hanno effettuato i versamenti con il totale dell’importo versato nei 5 anni da ognuno di loro.

Non sarebbe di soli 226 mila euro la differenza. La cifra, fatti i conti con quanto versato dagli europarlamentari, sale infatti a quota 851 mila. E se a questi si aggiungono i versamenti che sarebbero arrivati dalle Regioni di cui non c’è certezza, ma che potrebbero risultare anche di oltre 500 mila euro, il totale rischia di superare il milione di euro.

Alla cifra di 226 mila euro di ammanco andrebbe aggiunta la cifra versata al fondo dagli eurodeputati del M5s e certificata dallo stesso blog delle Stelle qualche giorno fa. Cifra che fa aumentare la forbice tra quanto ricevuto in totale dal fondo e quanto arrivato dai bonifici dei parlamentari. “E’ di 606 mila euro la somma raggiunta dalle restituzioni al fondo per le piccole imprese dagli stipendi degli eurodeputati” ha certificato il blog pochi giorni fa. Ci sono poi 19 mila euro versati dagli ex Riccardo Nuti (9 mila) e Giulia di Vita (10 mila) e quelli non contabilizzati, di Giuseppe Vacciano. In totale sono almeno 851 mila euro.

“Non permetteremo a nessuno di inficiare il nome del M5s. Le mele marce le trovo e metto fuori”, ha detto il leader del Movimento Luigi Di Maio ha commentato il caso rimborsi a margine della sua visita ad una palestra di Scampia. “Io non conosco i nomi ma sia chiara una cosa le mele marce ci sono ovunque. Da noi vanno fuori negli altri partiti li fanno ministri”, ha aggiunto Di Maio sottolineando di aspettare il resoconto del Mef per avere un quadro più preciso del caso.