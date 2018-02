Unioni civili. Berlusconi. Legge sbagliata, abolirla, ma non ritorno al passato. Grasso: parla ai conservatori

Agenpress – “La famiglia è una cosa diversa: è l’unione tra un uomo e una donna orientata a fare figli” ed è anche per questo che “deve essere tutelata dallo Stato” in un periodo in cui “il nostro Paese ha problemi di crescita demografica”.

Lo dice Silvio Berlusconi parlando della Legge sulle unioni civili ritenendola “sbagliata” e abolirla “non significherebbe tornare alla situazione precedente”, pur avendo il “massimo rispetto per i diritti di tutti”.

Parole alle quali ha replicato su Facebook il presidente del Senato, Pietro Grasso. “Per Berlusconi la legge sulle Unioni civili va abolita. Prima che smentisca e finga di non averlo detto, gli rispondo”.

“Basta fare attenzione a ciò che ha dichiarato per capire che non dice né come intende farlo né perché. Probabilmente non ne ha nessuna idea né gli interessa. Il suo obiettivo è parlare alla parte più conservatrice del Paese e creare divisioni che nella società reale non esistono. Come al solito sulla pelle di altri: decine di migliaia di persone, di coppie, che si amano e convivono e che hanno aspettato anni per vedersi riconosciuti dei diritti”.

“Quella legge – conclude il leader di Leu – va invece difesa perché è un primo passo verso una frontiera di civiltà. Sulla strada dei diritti di tutti non vogliamo e non dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo invece farne di nuovi, in avanti”.