Bellanova: “Innovazione chiave di volta del riposizionamento competitivo”

Agenpress. “L’innovazione è la chiave di volta del nostro riposizionamento competitivo e oggi non possiamo che apprendere da quelle aziende che già da tempo hanno investito in questa direzione perché rappresentano non solo le best practice di cui andare fieri ma anche i modelli a cui ispirarsi. Gli esempi virtuosi di Industria 4.0 costituiscono questa dorsale dell’innovazione che attraversa le nostre aziende e che si caratterizza per aver puntato, ormai da tempo, sulla qualità di trasformazione dei processi produttivi così come su qualità del lavoro, occupazione giovanile, rispetto dell’ambiente.

Sono imprese che hanno saputo utilizzare nel modo migliore tutta la strumentazione messa in campo in questi anni dal Governo e che adesso ci chiedono di andare avanti, di proseguire nel lavoro avviato lungo le parole d’ordine di questi anni: qualità del lavoro, qualità della formazione, qualità dei processi produttivi”.

Così la VM Teresa Bellanova pochi minuti fa in un incontro con i giornalisti a Forlì, prima di un’iniziativa pubblica con l’onorevole Marco Di Maio.

In Emilia Romagna oggi e domani, la VM Bellanova ha visitato stamane ad Imola la Sacmi, definita “esempio virtuoso di Industria 4.0” e poi, a Faenza la Gigacer, eccellenza nella tecnologia produttiva industriale e artigianale di materiali ceramici.

Dopo Forlì, la giornata della VM Teresa Bellanova si concluderà a Faenza con una iniziativa pubblica su “donne, lavoro, diritti”.