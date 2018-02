Berlusconi. Contro di me condanna criminale, per escludermi dalla politica e rendermi incandidabile

Agenpress – “Quando sono sceso in politica avevo immaginato che me ne avrebbero fatte tante, ma ne hanno fatte molto di più: ho avuto una sola condanna criminale, che tra l’altro non è da crederci e fatta per escludermi dalla politica e rendermi incandidabile. Io sono stato abituato a resistere, a tutte le infamie, tutte le falsità come il bunga bunga, per fortuna ora si inizia a capire che erano tutte balle. Ho mantenuto un rapporto di grande fiducia con gli italiani e sono ancora il leader in testa”.

Lo dice Silvio Berlusconi nel corso dell’incontro organizzato da Confcommercio in vista delle elezioni. “Ho riannodato i rapporti con il centrodestra e poi abbiamo un programma molto preciso e completo sui cui hanno messo la firma gli alleati: è logico avere su singole questioni idee diverse, altrimenti saremmo un partito unico. Ne discuteremo e io farò valere quello che so e il prestigio e sono sicuro che farò passare una posizione che sia la mia o quasi la mia”, ha aggiunto.

“Il Pd è uscito dalla competizione ma non è solo colpa di Renzi, accade anche in Europa. Noi come centrodestra siamo di fronte al M5S: non è un movimento politico, non è un partito democratico è una setta che prende ordini da un vecchio capo di Genova e un altro socio, e oggi c’è il figlio. Hanno come regola di comportamento l’opportunità politica e poi sono tutte persone che non hanno saputo fare niente per sé e per la propria famiglia, non hanno mai lavorato, tutto dettato dall’invidia sociale verso tutti quelli che sono ricchi”, ha detto sottolineando di “essere sceso in campo per impedire che il M5S vinca”.

Partito che mostra una “incapacità assoluta di governare e se pensiamo a Di Maio presidente del Consiglio è una barzelletta: non ha mai fatto nulla e non si può pensare che sia lui a prendere le redini. Ci deve essere un altro dietro e abbiamo ragione di ritenere che sia uno dei magistrati più spinti” e che quindi se i cinque stelle vincessero sarà “il nostro presidente del Consiglio”.

“Se di Maio diventa presidente manderò una cartolina da un posto lontano come molti altri italiani”, ha detto ancora.

Berlusconi ha annunciato che Carlo Cottarelli sarà alla guida di un ministero per la spending review. “L’ho sentito ieri e si è dichiarato disponibile, sarà uno di quelli che sarà nella nostra squadra di governo”.

Berlusconi ha parlato anche di legittima difesa che va cambiata per “garantire l’incolumità” di chi viene offeso e seguendo il principio secondo il quale “puoi rispondere come vuoi”.