Etichetta: Savino (FI), Governo impone ulteriore burocrazia a imprese

Agenpress. “L’obbligo di indicazione dell’origine della materia prima nelle etichette di pasta e riso è una iniziativa unilaterale del governo italiano che impone alle nostre imprese un ulteriore fardello burocratico, che le altre imprese europee concorrenti non hanno e che nulla dice sulla qualità della pasta”.

Lo afferma Elvira Savino, capogruppo di Forza Italia in Commissione Politiche della Ue a Montecitorio e candidata capolista nella circoscrizione Puglia 2 alla Camera.

“Ancora una volta – sostiene Savino – i ministri della sinistra esultano per misure evidentemente dettate soltanto da alcuni soggetti della filiera, noncuranti di creare invece solo nuove barriere alla produzione italiana. Il governo, invece di semplificare l’arduo compito degli imprenditori italiani, complica loro la vita con nuovi provvedimenti non condivisi, privi di reale valore informativo per i consumatori e che non aumenteranno certo la qualità dei prodotti. Con il centrodestra al governo tuteleremo in ben altro modo, coinvolgendo tutti gli attori interessati, l’industria della pasta italiana tanto e giustamente celebrata in tutto il mondo”.