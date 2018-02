Agenpess – Il fenomeno della denutrizione infantile continua ad essere tra le principali emergenze che affliggono il Guatemala. Gli ultimi dati, appena pubblicati, registrano che nel 2017 l’80% delle morti tra i più piccoli prima di aver compiuto i 2 anni di vita, è stata causata della denutrizione acuta. Nonostante i programmi adottati dal governo e da altre istituzioni locali, al 23 dicembre del 2017 sono morti 111 bambini guatemaltechi a causa della mancanza di generi alimentari. Ventana de los Mil Días è uno di questi programmi, voluti dal governo del Partito Patriota, denominato così proprio perché mille sono i giorni più importanti per la sopravvivenza di un bambino a partire dai 270 di gestazione media più altri 730 di vita dopo la nascita.

Nel 2017 nel Paese erano registrati 2 milioni 737 mila bambini tra 0 e 5 anni, secondo l’Indice demografico dell’Istituto Nazionale di Statistica, e il gruppo di minori colpiti da denutrizione acuta era dello 0.7%, secondo lo Studio sulla Salute Materno Infantile.

Dai dati registrati emerge che 19 mila 160 bambini fossero in quelle condizioni, tuttavia il numero calcolato dalla Segreteria sulla Sicurezza Alimentare e Nutrizionale (Sesán) e il Ministero della Sanità registrano 12 mila 281 casi, un “calo” sia pure lieve, rispetto ai 13 mila 418 bambini colpiti nel 2016.

Per far fronte al fenomeno, Caritas Guatemala ha in corso dal 2015 il progetto “Ridurre la denutrizione infantile in quattro municipi di Quetzaltenango e Sololá” del quale beneficiano 1075 famiglie. Tra gli obiettivi specifici sono previsti l’aumento del consumo calorico proteico e di generi alimentari di alto valore nutrizionale in bambini, donne che allattano, incinte e in età fertile, oltre alla riduzione dell’incidenza di malattie prevalenti come diarrea e malattie respiratorie in minori di cinque anni.

In Guatemala il 46.5% dei bambini con meno di 5 anni soffre di denutrizione. Secondo la proiezione demografica, un milione 272 mila bambini sono condannati a non raggiungere il loro potenziale fisico e intellettuale.

(AP) (A. Fides)