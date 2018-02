Immigrazione, Gardini (FI): “Frontex svela le bugie della sinistra”

Agenpress. “Di fronte ai numeri sui flussi migratori governo e Partito Democratico perdono la faccia. Proprio loro che, accese le sirene della campagna elettorale, millantano di aver diminuito gli arrivi di clandestini in Italia.

Peccato per loro, ma soprattutto per gli italiani che ogni giorno vivono sulla propria pelle gli effetti negativi di una immigrazione senza controllo, che l’agenzia Frontex abbia affermato che il numero degli sbarchi in Italia a gennaio ha superato la soglia dei 4.800, doppiando quella del mese precedente. Nel gennaio del 2017 furono 4.468. Gli italiani sono ormai stanchi delle bugie della sinistra. Con il governo Berlusconi, nel 2010, gli sbarchi furono 4.406. In un intero anno”.

Lo afferma in una nota Elisabetta Gardini, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo.