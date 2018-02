E’ obbligatorio indicare sulle etichette di pasta e riso l’origine della materia prima

Agenpress – Scatta l’obbligo di indicazione sull’etichetta dell’origine della materia prima per il riso e la pasta. La sperimentazione è prevista per due anni. Lo comunica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Sono infatti entrati in vigore i decreti firmati da iMinistri Martina e Calenda che consentono ai consumatori di conoscere il luogo di coltivazione del grano e del riso.

“Proteggere il Made in Italy – afferma Martina – significa puntare sulla massima trasparenza delle informazioni in etichetta ai cittadini. Per questo abbiamo voluto con forza sperimentare l’obbligo di indicare espressamente sulle confezioni di pasta e riso il luogo di coltivazione”. Il ministro aggiunge che “la trasparenza deve essere una battaglia comune da condurre con tutta la filiera anche in Europa. Non c’è dubbio che l’iniziativa italiana abbia ottenuto anche un risultato politico importante: dopo 4 anni la Commissione Ue ha presentato una prima bozza di regolamento attuativo della norma sull’etichettatura”.