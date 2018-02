Berlusconi. Ho avuto 77 processi, 3mila udienze, 105 avvocati

Agenpress – “H avuto 77 processi, ne ho ancora 4 in essere, ho passato gli ultimi 25 anni, sabati e domeniche pomeriggio, a preparare oltre 3 mila udienze con 105 avvocati: non chiedetemi cosa ho speso, potrei svenire. In Olanda un processo si volge in 98 giorni; i tempi dei processi non possono superare la media europea”.

Lo ha detto Silvio Berlusconi, affrontando il problema della giustizia, della separazione delle carriere e riforma delle intercettazioni.

“Chi non ha mai fatto un commento birichino alla propria moglie al telefono? Mai nessuno alza la mano; non possiamo parlare al telefono neppure con nostra moglie, serve la riforma delle intercettazioni che non vanno mai rese pubbliche e pene per chi lo fa”.

E ancora, per Berlusconi va riformato il provvedimento sulla legittima difesa “deve essere tale per 24 ore” se qualcuno entra nella mia casa. Critiche poi alla preparazione dei magistrati, “fanno una scuola con i libri di Onida e tolgono la libertà agli altri, questo non deve essere più possibile”.