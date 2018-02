Berlusconi. Sicilia in agonia, sì al Ponte e piano Marshall. Con flat tax via Imu agricola e Irap

Agenpress – “Se non vogliamo che il Paese sia fermo dobbiamo mettere mano alla costruzione di nuove attrezzature. La situazione della Sicilia è in agonia, se non la si prende in mano con enorme decisione da parte del governo regionale e nazionale, a partire dalla costruzione del Ponte e poi con un piano Marshall di diversi miliardi l’anno per la Sicilia”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi all’assemblea di Coldiretti, che ha parlato anche della successione come una tassa immorale.

“E’ discutibile che uno Stato possa intervenire sulla creazione di ricchezza, ma il fatto che lo Stato voglia portarti via la metà di quel che un padre e una madre hanno messo via, con sacrifici, per i figli, lo considero immorale e inaccettabile”. E “l’imu agricola e l’Irap vengono abrogate con l’intervento della flat tax”.

“Abbiamo previsto una pensione di mille euro per tutte le mamme d’Italia”, ha detto ancora Berlusconi. “Noi vogliamo aumentare le pensioni a mille euro. Mi sento male tutte le volte che penso al cambio della lira in euro, è stata tolta la metà del potere di acquisto; dobbiamo poi vedere se è possibile un adeguamento delle pensioni subito dopo i mille euro, per esempio fino a 1500 euro. E inaccettabile che in Italia un italiano su 4 sia povero; oltre 4 milioni sono povertà assoluta”. Per Berlusconi con la flat tax e le misure che il centrodestra metterà in campo “aumenteranno di molto i consumi alimentari”.

Berlusconi ha parlato anche di riorganizzazione dello Stato. “Bisogna per arrivare a un peso fiscale che non sia quello di oggi, bisogna riorganizzare lo stato italiano. Ce la faremo? Non lo so, tenteremo con molta buona volontà”.

E’ “già pronta una riforma della Costituzione in cui ci sono tre aspetti importanti: dare agli italiani la possibilità di eleggere direttamente il presidente della Repubblica, in modo che non sia eletto qualcuno non conosciuto o conosciuto solo dal 7% come è già capitato; basta i cambi di casacca come è avvenuto per 300 parlamentari in questa legislatura, introducendo il vincolo di mandato; se un cittadino viene imputato sottoposto a processo e poi assolto, non ci deve essere nessuna possibilità di chiamarlo in appello e in Cassazione, finisce un incubo”.