Bonus Condomini del 75%. Bellanova: “Così interveniamo su bollette, efficientamento energetico, riqualificazione degli edifici”

Agenpress. “L’efficienza energetica è una leva strategica per ridurre la spesa per l’energia e, allo stesso tempo, valorizzare anche dal punto di vista economico tecnologie, servizi, processi e filiere importanti della nostra manifattura. In questo senso il bonus condomini del 75%, con la possibilità di efficientare interi complessi residenziali riducendo gli sprechi e migliorando le prestazioni (raffrescamento e riscaldamento), rappresenta un’ulteriore passo in avanti rispetto alle agevolazioni per caldaie e serramenti.

Un intervento che, così come è stato configurato e migliorato con l’ultima legge di bilancio, consentirà risparmi significativi sulle bollette, una delle voci che più pesano sui bilanci delle famiglie. Allo stesso tempo è anche una leva straordinaria per rimettere in moto il settore dell’edilizia, per decenni motore trainante della nostra economia e adesso con la forte necessità di interventi di rilancio.

Le detrazioni fiscali per i condomini hanno una forte valenza sociale, non solo economica e ambientale. Attraverso la riqualificazione degli edifici si potrà infatti migliorare il confort e incidere positivamente sulla qualità di vita di fasce importanti di popolazione che spesso abitano in complessi disagiati e di scarsa qualità.

Come Vice Ministro dello Sviluppo economico, infine, sottolineo la mia soddisfazione per le iniziative a livello operativo che stanno partendo in questi giorni in realtà importanti come Reggio Emilia grazie alla multiutility locale e per l’azione informativa come quella promossa da ENEA con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per diffondere, presso il maggior numero possibile di potenziali beneficiari, le opportunità che si aprono con il bonus condomini”.

Così pochi minuti fa la VM Teresa Bellanova, da Castel San Pietro Terme, Emilia-Romagna, parlando con i giornalisti prima di partecipare all’iniziativa pubblica “Più forte, più giusta. L’Italia”.