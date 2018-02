Elezioni. Graziano Musella (FI): “Propongo a Berlusconi l’introduzione del Ministero per i Diritti Umani”

Agenpress. Graziano Musella, attuale Sindaco di Assago e candidato di Forza Italia alla Camera dei Deputati, denominato il politico “dal volto umano”, già noto per la straordinaria solidarietà’ attuata a favore dei suoi concittadini e dei cittadini di altre città (vedi Accumoli e Taranto) e per l’incisiva azione di detassazione (ha abolito l’Imu, la Tasi e l’addizionale Irpef nella sua Città), intende proporre a Silvio Berlusconi l’istituzione di un Ministero che si prefigga non solo di tutelare, ma anche di porre in essere ogni azione volta all’attuazione di progetti mirati che sconfiggano ogni lesione dei diritti umani e che realizzino varie forme di solidarietà nel contesto sociale delle nostre città, ove si ravvisi sofferenza umana e degrado. Graziano Musella desidera definire tale impegno con il termine di “Nuova Umanità, in quanto sorretta da azioni concrete e tangibili. Non chiedo un Dipartimento incorporato all’interno di un Ministero, ma un Ministero specifico.

“Si parla molto di cooperazione – sostiene Musella – di diritti umani, di solidarietà, di umanità, di integrazione e di povertà, ma in Italia non esiste un Ministero che si occupi specificatamente di questi temi, la cui trattazione non può essere solo teorica.

L’immigrazione è un problema che deve essere oggetto di azioni specifiche che, nel difendere la dignità umana, nel contempo, attuino concretamente l’integrazione sociale e trovino soluzioni umane e non discriminatorie nei confronti degli immigrati.

Pertanto necessita l’istituzione di un Ministero “ad hoc”, che si prefigga anche di monitorare, nonché controllare gli sbarchi dei clandestini, perché non si generi degrado e criminalità, mediante metodologie nuove e mirate, finalizzate, altresì, a non creare malcontento nelle popolazioni che accolgono. Si potrebbe definire tale nuovo Ministero “Ministero per i Diritti Umani”, che fa proprie le direttive dei trattati internazionali inerenti i diritti dell’uomo. e ritengo di estrema rilevanza anche la partecipazione di tutte le Associazioni di Volontariato .

La povertà economica e morale potrà essere sconfitta solo da chi fa politica e può legiferare per cambiare le cose. Tale nuovo Ministero sarebbe il punto di riferimento per ogni cittadino che si sente abbandonato dalla società; perseguitato ingiustamente dalla legge; per chi viene discriminato; per le donne e gli uomini emarginati; per i ragazzi vittime di bullismo, contro ogni isolamento sociale, contro ogni forma di mobbing, contro il razzismo e contro soprattutto la povertà economica e morale”.