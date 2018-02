M5S. Di Maio. Borrelli non risponde al telefono. Ma su facebook minaccia querele

Agenpress – Davide Borrelli, eurodeputato e membro dell’Associazione Rousseau assieme a Davide Casaleggio e Massimo Bugani, non risponde alle telefonate di Luigi Di Maio. “Dovete chiedere a lui, io non l’ho neanche sentito e non mi ha risposto neanche” a telefono. Dopo aver lasciato il M5S per passare al Misto, su facebook minaccia querele.

“Leggo nella rassegna stampa odierna che in alcuni giornali sono riportate invenzioni fantasiose, pure illazioni pesantemente diffamatorie che citano circostanze mai avvenute e che mi indicano come autore di condotte mai tenute. Ovviamente gli autori saranno chiamati a risponderne”.