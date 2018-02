M5S contro il Pd: ha preso 195.894 euro da Buzzi di Mafia Capitale

Agenpress – “Parliamo di bonifici. Non quelli fatti volontariamente dal MoVimento al fondo per il Microcredito, per oltre 23 milioni di euro, che hanno creato 7mila nuove imprese e tanti nuovi posti di lavoro. Parliamo dei bonifici che Buzzi, condannato a 19 anni di carcere, ritenuto dominus dell’associazione a delinquere che si è spolpata Roma con il beneplacito del Pd, che ammonterebbero a 195.894 euro”.

Lo afferma il M5S in un post sul blog delle Stelle pubblicando i “soldi che il pd ha preso dal boss di Mafia capitale”.

Eccoli qui i bonifici con cui Buzzi ha finanziato il Pd in tutte le sue diramazioni, dalla federazione romana, alle associazioni, fino al partito centrale e alla Leopolda di Renzi. Proprio Renzi, nel giugno 2015, ha detto: “Restituiremo i soldi ricevuti dalle cooperative di Buzzi”. Ma in merito non ci sono notizie. Renzi ha mentito clamorosamente e il suo partito sta andando avanti grazie anche ai soldi di mafia capitale. Allora, rinfreschiamo la memoria al segretario del Pd e a tutti coloro che prima di parlare del MoVimento devono sciacquarsi bene la bocca. Ecco l’elenco dei soldi che il Pd ha preso dal boss di Mafia Capitale e non ha mai restituito:

5.000 euro al comitato per Nicola Zingaretti presidente,

5.000 direttamente al Partito democratico,

5.000 alla Leopolda 5,

5.000 per Erica Battaglia candidata al consiglio comunale

10.000 euro ai Democratici in rete di Goffredo Bettini,

10.000 alla federazione romana del Pd (cena con Renzi il 7 novembre 2014),

10.000 all’associazione Democratici e riformisti,

10.000 al comitato cittadino Pd di Roma (cena con Marino e Zingaretti)

10.000 euro a Manuela Chioccia, candidata Pd a sindaco di Tivoli

10.000 euro per la campagna elettorale di Ignazio Marino,

15.000 euro per la campagna elettorale di Luigi Nieri, poi vicesindaco

10.000 euro per la campagna elettorale Daniele Ozzimo, poi divenuto assessore

10.000 euro all’associazione Idee per Roma

80.894 euro a enti e associazioni che l’articolo definisce “variegato mondo dei democratici romani”

TOTALE: 195.894 euro

Ricordiamo poi che nelle pieghe dell’inchiesta su mafia capitale viene fuori anche che Buzzi pagava parte degli stipendi al Pd romano. “Un assegno di settemila euro, abbiamo fatto buona figura con poco” raccontava Buzzi intercettato. “No, noi pensavamo che ce chiedesse un sacco di soldi…c’ha chiesto 7mila euro…non c’è sembrato vero!…Subito…7mila euro subito!…abbiamo fatto un figurone” ribadisce a un suo collaboratore. E a riprova, riceve una ricevuta dal Pd romano che a lui “serve per metterla in contabilità”. Anche il Pd ha confermato, dichiarando che la “Coop 29 giugno” ha versato nel settembre 2014 alla Federazione romana del Partito Democratico 7.000 euro a titolo di erogazione liberale.

Anche di questi soldi non siamo a conoscenza di eventuali “restituzioni”.Noi ci siamo tagliati lo stipendio e abbiamo restituito oltre 23 milioni di euro ai cittadini come certificato dal MEF e da tutti i giornali, loro non hanno restituito nulla, hanno preso oltre 40 milioni di finanziamenti pubblici in questa legislatura, hanno ricevuto 9 milioni di euro non si sa da chi come rivelato da un’inchiesta del Fatto Quotidiano e si sono tenuti pure i soldi sporchi di Buzzi. Dimmi chi ti finanzia e ti dirò chi sei. Per il Pd finanziato da Buzzi la risposta è semplice. C’è un’unica possibilità per salvare la faccia a 20 giorni dal voto: #DonateliAlMicrocredito!

Questo è l’IBAN: IT61Z0100003245348018369300. Aspettiamo la ricevuta del bonifico.

Ps: non fate i furbetti”.