Di Maio replica a Renzi: io capo impresentabili? Lui è il capo dei boomerang

Agenpress – “Renzi è il capo dei boomerang: sequestrato il conto di Vattuone, capolista Pd al Senato in Liguria: gli vengono contestate spese non istituzionali per circa 7000euro. Non è che dona poco, secondo l’accusa pare che si metta proprio in tasca i soldi dei cittadini. Spero si ritiri subito!”. Lo scrive, in un post su facebook, il capo politico M5S Luigi Di Maio replicando al segretario Pd Matteo Renzi che, definendolo “capo degli impresentabili”, questa sera lo ha sfidato a un confronto tv.