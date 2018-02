Renzi sfida Di Maio. Vieni in tv, ora sei il capo degli impresentabili

Agenpress – “Se il 4 marzo votate Cinque Stelle quei candidati impresentabili saranno in Parlamento: imprenditori che scroccano case popolari a 7 euro al mese, esaltate che definiscono i vaccini un genocidio, truffatori che fanno la morale e falsificano i bonifici. E molto altro che nelle prossime ore finalmente emergerà con chiarezza.

Con quale faccia assicurano di saper controllare i conti, quando non riescono a controllare i bonifici?”

Lo scrive Matteo Renzi su Facebook invitando Luigi Di Maio ad un confronto. “Se sei davvero sicuro delle tue idee e delle tue azioni, perché non ti presenti in TV in un dibattito pubblico all’americana? Attaccavi gli impresentabili tu che ora sei il capo degli impresentabili: accetta la sfida, per una volta. Tu hai chiesto un confronto tv tre mesi fa. Adesso accetti la sfida o revochi anche questa come fosse un bonifico qualsiasi?”. “Siccome pensano che gli italiani siano rincoglioniti – denuncia – vogliono trasformare una truffa in uno spot”.

“Noi siamo il Pd. Siamo quelli che hanno riportato la crescita in Italia e rimesso il Paese in moto. Abbiamo fatto errori, certo. Abbiamo avuto problemi all’interno, certo. Ma noi non scappiamo davanti alle difficoltà. Perché senza coraggio in politica non vai da nessuna parte”, aggiunge Renzi. “Quando avrete finito di insultarci, quando avrete finito con la sceneggiata degli scontrini, quando avrete esaurito le fake news, ci troverete ad aspettarvi: pronti al confronto civile. Caro Di Maio, tu hai chiesto un confronto televisivo tre mesi fa. Adesso accetti la sfida o revochi anche questa come fosse un bonifico qualsiasi?”.