Violenza contro insegnante. Gambarini (FI). “Intervenire prima che sia troppo tardi per rieducare i ragazzi violenti”

Agenpress – “Altro episodio di violenza contro un’insegnante in una scuola del piacentino. Serve il pugno di ferro perché questi fatti stanno diventando troppo frequenti in un contesto diffuso di mancato rispetto dell’autorità. I ragazzi responsabili di questi atti devono essere puniti e devono capire che il loro comportamento è sbagliato: è compito delle istituzione rimetterli sulla retta via prima che il tempo passi e non sia più possibile. Allo stesso modo anche le famiglie devono essere richiamate alla loro responsabilità e aiutate in caso di difficoltà”. Così Francesca Gambarini, candidata alla Camera dei Deputati per Forza Italia nel collegio di Piacenza Parma e Reggio Emilia commenta quanto accaduto in una scuola del piacentino.