Afghanistan. Nel 2017 oltre 10.000 civili sono morti o hanno riportato ferite

Agenpress – Oltre 10.000 civili sono morti o hanno riportato ferite nel 2017 a causa del conflitto in Afghanistan. Lo ha reso noto oggi a Kabul la Missione delle Nazioni Unite di assistenza al Paese (Unama). Il rapporto, preparato in collaborazione con l’Ufficio dell’Onu per i Diritti umani per documentare l’impatto del conflitto sulla popolazione civile, nota che le vittime registrate sono state 10.453, di cui 3.438 morti e 7.015 feriti. Rispetto al 2016 si registra un calo del 9%.

Il rapporto sottolinea l’alto numero di vittime dovute agli attacchi suicidi e all’uso di rudimentali ordigni esplosivi (ied). “Queste agghiaccianti statistiche – ha detto il rappresentante del segretario generale dell’Onu in Afghanistan, Tadamichi Yamamoto – forniscono dati affidabili sull’impatto della guerra, ma esse non rendono l’idea delle spaventose sofferenze inflitte alla gente comune, specialmente alle donne e ai bambini”.