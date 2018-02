Al via la legge sulla mobilità ciclistica. 14,8 mln per le piste ciclabili

Agenpress – “Entra oggi in vigore la legge sulla mobilità ciclistica, che rende obbligatori i finanziamenti per le ciclovie nazionali e gli itinerari urbani. Si tratta di un altro provvedimento di grande importanza sul fronte ambientale varato da questo Governo. Il ricorso massiccio all’auto privata per gli spostamenti è fallimentare e soprattutto non più sostenibile. E grazie anche a questa nuova norma abbiamo cercato di procedere sulla strada della mobilità sostenibile con i fatti e non con semplici dichiarazioni d’intenti”.

A dichiararlo l’onorevole Silvia Velo, sottosegretario del Ministero dell’ambiente. “Una legge che per quanto riguarda la mobilità urbana consentirà di ridurre traffico e inquinamento – specifica l’onorevole Velo -, considerando anche che quotidianamente le cosiddette polveri sottili avvelenano l’aria che respiriamo e ci avvelenano, e che consente di sviluppare l’attività turistica, risorsa enorme per l’Italia e ancora assai poco sfruttata. Sono stati stanziati 14,8 milioni di euro alle Regioni per 70 percorsi e piste ciclabili ed entro sei mesi il Ministero delle infrastrutture dovrà elaborare il piano generale per lo sviluppo della mobilità ciclistica, che dovranno poi adottare le stesse Regioni e i Comuni. La rete denominata “Bicitalia” sarà lunga almeno 20mila chilometri e interconnessa con le reti infrastrutturali. Una vera rivoluzione verde”.