Graziano Musella: “aperto un supermercato ad Assago. Ciò che avevamo promesso è stato mantenuto”

Agenpress. In data 13 febbraio 2018, alle ore 18:00, in Assago, si è tenuta la Conferenza Stampa per l’ apertura del Supermercato Alimentare Tigros, alla presenza del Sindaco di Assago Graziano Musella, il quale ha tagliato il nastro per dare l’avvio a questo nuovo esercizio commerciale.

“Abbiamo mantenuto – sostiene Musella – ciò che avevamo promesso nelle precedenti amministrative del 2014, ossia che saremmo riusciti a soddisfare le richieste della cittadinanza, rivolte all’ottenimento di un supermercato “sotto casa”, facilmente raggiungibile.

E’ un bene, quindi, per tutti i cittadini di Assago che, d’ ora in poi, potranno fare la spesa senza dover percorrere tanta strada. Sempre più’ Assago si pone al servizio della cittadinanza, vicina alle esigenze di tutti, sia sul versante della solidarietà, sia sul versante dei servizi offerti ai cittadini.