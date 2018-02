Sidoli(FI). Berlusconi ha promesso che istituirà il garante dei diritti degli animali

Agenpress – “Forza Italia istituirà’ la figura del garante dei diritti degli animali, ce l’ha promesso Berlusconi, e lo porteremo anche nella Regione Lazio”.

Lo ha dichiarato Rinaldo Sidoli, candidato nelle liste di Forza Italia, in quota Movimento animalista, alle regionali del Lazio, a Roma e Provincia.

“Il Movimento Animalista sospenderà la caccia”, prosegue Sidoli, “non faremo come Zingaretti che non ha ascoltato gli appelli delle associazioni animaliste e ha prolungato la stagione venatoria. Daremo voce ai tanti volontari che combattono ogni giorno il randagismo con maggiori fondi. Faremo – precisa il leader animalista – rispettare le norme sul randagismo, perché’ vengono puntualmente disattese. Vogliamo anche incrementare i fondi per le Asl, dopo le scandalose vicende alla Muratella dove cani e gatti entrano e vengono soppressi malauguratamente perché’ mancano i fondi per l’assistenza veterinaria. Questo è inaccettabile e non può’ e non deve più’ accadere. Basta con i bandi a ribasso”.

Continua Sidoli: “porteremo l’autodeterminazione della scelta veg negli ospedali e nelle strutture convenzionate. Siamo anche ambientalisti. La crisi idrica si supera con il riammodernamento degli acquedotti, che perdono il 40% di acqua potabile. Non tollereremo un prelievo di acqua dal Lago di Bracciano, come la scorsa estate, dove chi ha pagato il prezzo più’ alto sono stati gli animali che devono scappare dal loro habitat”. Infine, Sidoli propone “un incentivo per la tutela dei parchi regionali, che attualmente sono lasciati all’incuria e in mano ai piromani. È chiaro – conclude – che bisogna assumere guardie all’interno per preservare un bene prezioso che appartiene a tutti noi”.