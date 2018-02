Acerbo (Prc-Potere al popolo): «Solidarietà all’ANPI. Forza Nuova non ha diritto di cittadinanza in una democrazia»

Agenpress. «L’attacco di Fiore all’ANPI dimostra quanto sia importante oggi il ruolo dell’associazione – ha dichiarato Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, candidato di Potere al popolo -.

L’ANPI è un’associazione che ha il compito di mantenere viva la memoria della Resistenza, dell’antifascismo e delle tragedie provocate dalla dittatura.

Attività quanto mai necessaria onde evitare che per smemoratezza gli italiani tornino a dare retta a quelli come Fiore.

Questo personaggio che inneggia e offre assistenza legale allo stragista di Macerata cerca solo di farsi notare.

Roberto Fiore dice che l’antifascismo e l’ANPI non hanno più ragion d’essere semplicemente perchè è fascista. Anche negli anni ’30 avrebbe detto la stessa cosa con la differenza che allora quelli come lui comandavano e mandavano in galera e al confino chiunque non obbedisse ai loro ordini.

In un paese democratico tutte le forze politiche – di destra, centro e sinistra – dovrebbero essere antifasciste come la nostra Costituzione e rispondere per le rime a quelli come Fiore.

Ci associamo all’ANPI e all’appello Mai più fascismi nel richiedere che formazioni come Forza Nuova vengano disciolte in applicazione della Costituzione e delle leggi vigenti».