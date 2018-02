Bologna. On. Fratoianni (LeU) Città medaglia d’oro non merita sfregio manifestazione fascista

Agenpress. La città medaglia d’oro per la Resistenza, la città delle bombe fasciste sui treni e della strage del 2 agosto alla stazione, non merita questo sfregio.

Così Nicola Fratoianni arrivando al presidio antifascista in piazza Maggiore a Bologna a pochi metri da dove Forza Nuova terrà una manifestazione fra poco.

Bisognava impedire questo comizio – prosegue il leader di SI – spostarlo ai margini della città. Insomma bisognava impedire che Bologna venisse così pesantemente segnata da questo insulto. La verità è che occorre una risposta democratica, di massa contro il fascismo che torna. Forza Nuova è una organizzazione che negli ultimi anni ha collezionato una marea di denunce, 200, per aggressioni a sedi politiche, militanti, sedi sindacali. Definita da sentenze della Cassazione un’organizzazione nazifascista.

Io credo che Bologna abbia il diritto e il dovere di protestare e aggiungo – conclude Fratoianni – che vedere le forze dell’ordine che cacciano gli antifascisti dalla piazza che avevano pacificamente occupato per non consentire ai fascisti di parlare non è un bello spettacolo per un Paese democratico. Scene che la Bologna democratica ed antifascista non si merita.