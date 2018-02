Lazio. Emergenza rifiuti, Centrella (Energie per l’Italia): “Il centrosinistra è diviso e promette l’impossibile”

Agenpress. “Nella gestione dei rifiuti nel Lazio si assiste ad una paralisi senza precedenti fra amministrazioni di colore politico diverso e fra soggetti istituzionali (come il Comune di Roma capitale e la giunta Regionale) che, invece, dovrebbero dialogare per il bene dell’intera comunità regionale e dell’ambiente.

Il risultato è che, come tutti sanno, i rifiuti di Roma sono stati indirizzati ad altri impianti extraregionali e non c’è uniformità sul nuovo Piano che il governatore uscente Nicola Zingaretti dovrebbe aver varato prima del voto e che era chiamato a recepire le linee guida del decreto sblocca Italia”.

Questa la critica che muove Giovanni Centrella, candidato per la circoscrizione Roma nella lista Energie per l’Italia di Stefano Parisi, candidato presidente della Regione Lazio dell’intero centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi con l’Italia per la Regione Lazio).

Centrella, che oltre ad essere candidato alle regionali è l’attuale segretario generale del sindacato Selp – Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati , ricorda che secondo il Rapporto ecomafie 2017 di Legambiente Lazio e Roma sono al terzo posto nazionale come peggiore Regione e peggiore Provincia in Italia per reati connessi al ciclo ed allo smaltimento abusivo dei rifiuti: 533 infrazioni nel Lazio l’anno scorso, 199 soltanto a Roma con ancora viva la questione dell’ allarme incendi e dei roghi tossici che ammorbano la capitale.

“Queste cifre – insiste il candidato alle Regionali Giovanni Centrella – devono farci muovere due considerazioni: mancanza di controlli e insufficienza della rete pubblica che dovrebbe assorbire la produzione di rifiuti civile e industriale nella nostra regione. Si pensi all’appello lanciato ai governatori di Emilia-Romagna e Abruzzo per accogliere i rifiuti in eccesso della capitale. E il centrosinistra si presenta diviso sulle linee guida del nuovo Piano regionale rifiuti presentato da Zingaretti e non c’è uniformità di vedute sull’indicazione del Governo che prevedeva nel Lazio l’attivazione di quattro impianti di termovalorizzazione e i propositi del governatore uscente che ne accoglierebbe invece due”.

“Inoltre, non sono chiare le prospettive future visto che si vorrebbe smaltire da qui al 2026 il grosso dei rifiuti nelle discariche senza considerare che le attuali discariche sono tutte esaurite o al limite con gli Impianti Ama che “esplodono” di immondizia . Segno che in questa fase di campagna elettorale si vorrebbero spacciare agli elettori promesse mirabolanti senza fondamento pratico alcuno”: conclude il candidato di Energie per l’Italia Giovanni Centrella.