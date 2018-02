M5S. Di Maio. Espulsi i candidati massoni. “Li faremo rinunciare” elezioni

Agenpress – “Ci sono tre candidati che ci hanno mentito: non ci hanno detto che facevano parte della massoneria. Ma questi non solo li abbiamo espulsi dal M5s ma li denuncerò per danno di immagine al Movimento”.

Lo dice Luigi Di Maio, in un video postato su Facebook. “Chiederemo loro anche di rinunciare alla proclamazione, visto che anche Michele Ainis sostiene come noi che si può fare”.

“Visto che anche Ainis sostiene la nostra tesi, che i candidati nelle liste non sono più candidati perché la forza politica non li ritiene tali, possono rinunciare alla proclamazione, chiederemo loro di andare in Corte d’Appello e rinunciare, così che tutti i cittadini possano votare tranquillamente” ha continuato il candidato premier del M5s.

“Lo stesso vale per chi non ha rispettato le donazioni – ha sottolineato -. Non sono tutti ricandidati quelli che non hanno restituito, ma quelli che sono candidati anche a loro verrà chiesto di rinunciare. Io ora chiedo alle altre forze politiche di fare lo stesso: il Pd per esempio questa volta ha più imputati del centrodestra”.

“Con i soldi che recupereremo dalla denuncia per danno d’immagine al M5s – ha poi concluso – faremo partire nuove imprese con il Fondo per il microcredito così da dar lavoro a chi non ce l’ha in Italia. Dobbiamo essere orgogliosi del M5s”.

“Chi ha mentito a me e agli elettori non la passerà liscia. Come si vede dai sondaggi, non solo non ci stanno facendo male ma stiamo crescendo. Renzi perde e noi guadagniamo”.