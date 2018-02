Pamela. Avv. Bongiorno. Gli assassini con il “giudizio abbreviato” avranno sconti di pena

Agenpress – “Se ci sono dei fatti così atroci, se ci sono dei casi in cui il soggetto viene colto in flagranza di reato perché lo Stato deve premiarlo?”

Lo ha detto l’avvocato Giulia Bongiorno, candidata in Liguria per la Lega Nord, in un incontro elettorale a Genova.

Infatti “lo Stato, pur di chiudere le pratiche, accetta di dare premi e sconti di pena anche per reati gravissimi. Chiunque può accedervi, quindi dire “essere inflessibili” non significa nulla. Uno dei miei obiettivi è questo: dico a tutti “stop con i premi”.

“Non trovo inoltre giusto che un imputato debba stare sotto processo 7 anni. Non è che ci sono solo colpevoli: esistono anche innocenti e persone che perdono il lavoro, la faccia e finiscono sui giornali. Quindi servono processi rapidi: diamo risorse alla giustizia, questo è un altro tema per me fondamentale”.

“Ho sentito ieri il ministro Minniti dire che per i presunti omicidi di Pamela non ci saranno sconti, perché saranno inflessibili. Vorrei ricordare a Minniti che è oggettivamente impossibile fare quello che ha affermato perché in Italia esiste l’istituto, che non è stato abrogato dal centrosinistra, che si chiama giudizio abbreviato”.