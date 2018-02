Pamela forse violentata, poi picchiata, stordita e accoltellata al fegato. Il corpo “scorticato”

Agenpress – “Chi ha commesso l’omicidio ha letteralmente scorticato il cadavere, rimuovendo molte parti del tessuto cutaneo, probabilmente per nascondere la verità”.

Lo ha detto l’ avvocato Marco Valerio Verni, legale della famiglia Mastropietro e zio di Pamela, la ragazza di 18 anni uccisa a Macerata il 30 gennaio scorso.

Dalle indagini si evince anche come la ragazza, fuggita il giorno precedente dalla comunità di Corridonia gestita dalla Pars si sentisse tranquilla insieme con un altro degli indagati, Innocent Oseghale, anche lui in carcere a Montacuto (Ancona), al punto da fare la spesa al Simply di via Spalato prima di salire nel suo appartamento dove è poi stata uccisa.

“Secondo me c’è stato un tentativo di violenza, poi magari anche riuscito. Pamela ha cercato di difendersi, ma i nigeriani l’hanno tramortita con una botta in testa e poi uccisa con due coltellate al fegato”, che, secondo l’autopsia, hanno avuto “un ruolo nel determinismo morte”, una lesione profonda “prodotta quando la giovane era ancora a cuore battente”.

Il legale conferma poi le dichiarazioni del procuratore di Macerata Giovanni Giorgio, affermando che “non è vero che mancano organi interni come fegato e cuore”, tesi supportata da chi propendeva per l’ipotesi del rito vodoo.

La famiglia Mastropietro ha nominato un medico legale di parte, che “per adesso ha esaminato il materiale fornito dal professor Cingolani. Alcune parti della pelle rimasta sul cadavere di Pamela sono state sottoposte a esami di laboratorio all’Università La Sapienza di Roma, mentre gli altri resti sono ancora a Macerata. Non abbiamo, invece, ancora notizia degli accertamenti del Ris. So che ci vorranno ancora alcuni giorni”.

“Perché – si chiede – se i responsabili volevano occultare il cadavere hanno poi abbandonato i trolley con i resti di Pamela dove chiunque li poteva trovare? Oseghale li ha lasciati lì perché qualcun altro sarebbe dovuto passare a prenderli e poi così non è stato? Oppure si tratta di un avvertimento a qualcuno? E nel caso, a chi?”.

“Mia nipote aveva anche una lesione al volto, come se fosse stata picchiata”, ha rivelato ancora Verni, il quale si è chiesto ancora una volta “per quale motivo i tre indagati hanno proceduto a una meticolosa operazione per rendere irriconoscibile il corpo della ragazza e poi per farlo scomparire, ma si sono alla fine persi facendolo in pratica ritrovare sul ciglio della strada, oltre a coinvolgere un testimone – il tassista del Camerun che ha accompagnato Oseghale a Casette Verdini di Pollenza e il giorno successivo si è recato dalla polizia per raccontare quello che aveva fatto – che ha subito parlato”.