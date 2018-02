Piacenza. Anche un egiziano tra i tre arrestati per il pestaggio al carabiniere

Agenpress – Arrestate tre persone che hanno accerchiato e colpito ripetutamente con calci e pugni il carabiniere caduto a terra negli scontri di Piacenza.

Uno è Moustafa Elshennawi, incensurato 23enne di origine egiziane, è stato arrestato a Pavia. Avrebbe sottratto lo scudo al militare e poi lo avrebbe utilizzato per colpirlo più volte. Bloccato a Torino Giorgio Battagliola, detto “Brescia”, attivista del centro sociale Askatasuna e del movimento No Tav. Sarebbe la persona che, dopo aver colpito ripetutamente con un’asta di una bandiera i carabinieri che stavano fronteggiando il corteo, avrebbe fatto lo sgambetto al militare, facendolo cadere in terra. E’ finito in manette poi un modenese appartenente al collettivo “Guernica”.

Gli inquirenti hanno accertato che sarebbe stato proprio l’egiziano di Belgioioso, nel corso degli scontri avvenuti nel capoluogo emiliano, a strappare lo scudo al carabiniere Luca Belvedere del reggimento Emilia Romagna che era scivolato nel tentativo di sfuggire ai manifestanti decisamente superiori di numero. Il ragazzo è stato identificato sia grazie alle immagini della polizia scientifica che di quelle dei fotografi presenti in via Sant’Antonino al momento degli scontri e del brutale pestaggio del militare che ha riportato la frattura di una spalla. I medici del pronto soccorso di Piacenza lo hanno giudicato guaribile in un mese ma poteva finire decisamente peggio.