Ricorsi al Tar in diminuzione perché è sempre più costoso ricorrere alla giustizia

Agenpress. Il numero dei ricorsi depositati al Tar diminuisce perché per i cittadini è sempre più difficile ricorrere alla giustizia. Lo afferma il Codacons, commentando la relazione del Tar del Lazio alla cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018.

La principale causa che determina una flessione dei ricorsi al Tar è l’elevato costo della giustizia in Italia – spiega l’associazione – Per i cittadini difendersi in sede amministrativa è sempre più dispendioso, a causa di provvedimenti come il contributo unificato che allontanano gli utenti dalle aule di tribunale e impediscono alle associazioni onlus di difendere i diritti dei più deboli dinanzi ai giudici. Una situazione addirittura pericolosa perché crea uno sbarramento inaccettabile, consentendo solo a chi dispone di maggiori risorse economiche di presentare ricorsi in sede amministrativa.

Desta sorpresa poi l’assenza di autocritica da parte del Tar sui tanti errori commessi dalla magistratura e sui numerosi scandali, anche recenti, che hanno coinvolto magistrati di altissimo livello, e che hanno minato la fiducia che i cittadini ripongono nella giustizia italiana.

Bene invece per il Codacons il tentativo di rendere effettivo il processo telematico e lo sforzo compiuto dal Tar in tal senso, perché rappresenta una facilitazione per gli operatori della giustizia e per i cittadini.

Tra i provvedimenti riportati nella relazione odierna, infine, il Tar dimentica di citare il Codacons come soggetto promotore dei ricorsi che hanno portato a sentenze e ordinanze, come nel caso del farmaco oftalmico Avastin e dell’accordo tra Roche e Novartis per ridurre la concorrenza, delle forniture di energia non richieste o della firma digitale per le startup innovative. Evidentemente si ritiene che il supporto dell’associazione – che da 30 anni crea giurisprudenza utile ai cittadini – non sia nemmeno da menzionare.