Scilipoti Isgrò (FI): “Abolire Irap, urgente introduzione Flat tax”

Agenpress. “Esprimiamo la nostra solidarietà nei confronti degli 84 dipendenti, dell’azienda Viaggi e Turismo Marozzi, che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro. Siamo disponibili a incontrarli e a impegnarci affinchè tutto ciò non succeda”. Lo dichiara in una nota il presidente di Unione Cristiana, Scilipoti Isgrò.

“La trattativa tra l’azienda e i sindacati al ministero del lavoro – aggiunge il senatore di Forza Italia candidato al senato nel collegio elettorale proporzionale Puglia 1 – non ha ancora prodotto risultati positivi. E’ fondamentale dunque agire subito per salvaguardare coloro che potrebbero diventare disoccupati. Questi drammi avvengono, purtroppo, anche in tantissime altre realtà presenti in Italia e sottolineano l’urgenza di diminuire la pressione fiscale che genera moltissime difficoltà agli imprenditori in Puglia e in altre regioni.

E’ giunto il momento quindi – conclude l’esponente azzurro – di abolire l’Irap. La sostituzione di quest’ultima e di altre imposte con la Flat Tax sarà un’ottima occasione per avviare un “New Deal” nel nostro amato paese”.