Berlusconi: “Il candidato premier del centrodestra potrebbe venire da Bruxelles”

Agenpress. Silvio Berlusconi in un intervista a Telerama dichiara a proposito del leader del centrodestra che “potrebbe arrivare da Bruxelles ma non posso fare il nome: ho un impegno preciso con la persona di non fare apertamente il suo nome, perché deve ancora regolare tanti rapporti con il suo attuale entourage”.

Infine Berlusconi ha ribadito il ruolo di Matteo Salvini nel governo di centrodestra, quello di ministro dell’Interno: “Andrebbe benissimo gli italiani in un recente sondaggio gli hanno attribuito una percentuale elevata di fiducia”.

Ma chi non ci sta ad essere relegato al Viminale è proprio Matteo Salvini, che non ci ha messo un minuto a rispondere per le rime “La mia leadership non è in discussione se la Lega prende più voti di Forza Italia. Chi vuole Tajani – ha detto – voti Forza Italia il 4 marzo, chi preferisce Salvini voti Lega”.