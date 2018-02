Don Fortunato Di Noto: “La pedofilia male del secolo. Ma la Chiesa non è una S.p.A di preti pedofili”

Agenpress. Secondo le più recenti statistiche gli abusi sui minori si consumano soprattutto tra le pareti domestiche: don Di Noto lo sottolinea non per allontanare le responsabilità della Chiesa in diversi casi in tutto il mondo ma per sancire un principio assoluto: “Diciamo subito una cosa: è gravissimo che un prete possa abusare di un bambino, su questo non c’è alcun dubbio. Ma è ogni battezzato, ogni uomo, che non dovrebbe permettersi di far male ad una piccola creatura.

Non solo la famiglia può essere al centro di vicende drammatiche ma a complicare il quadro c’è anche la pedo-criminalità, organizzazioni che hanno fiutato nella carne fragile ed innocente dei bambini un business miliardario, più fruttuoso di quello della droga. Milioni di bambini coinvolti”.

Dunque, bisogna stare attenti a non cadere nell’equivoco di considerare “la Chiesa come una multinazionale di preti pedofili. Il problema è globale e va affrontato non con le dichiarazioni di buon senso ma con azioni concrete che coinvolgano gli Stati, i quali ancora non hanno dato risposte adeguate”. Poi chiosa: “La Chiesa è stata una dei pochi soggetti a dotarsi di strumenti di intervento efficaci. Anche se ci sono ancora delle ombre, come ha sempre detto Papa Francesco”.