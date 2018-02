Lombardia. Francesca Ulivi (lista Gori Presidente) “In campo per una battaglia civile, la tutela dei malati cronici”

Agenpress. Francesca Ulivi (lista Gori Presidente) presenta a Milano, il 21 febbraio alle 19.00, la sua candidatura alle regionali in Lombardia a sostegno di Giorgio Gori, nei collegi di Milano e Mantova. Attivista per i diritti dei malati, manager televisiva e affetta da diabete di tipo 1 e da altre 4 malattie croniche, Francesca Ulivi compie una scelta dal forte valore civile, oltre che politico.

«Il motivo della mia candidatura è lineare: sono malata e voglio rappresentare i malati in consiglio regionale» – spiega Francesca Ulivi. – «Ho 5 malattie croniche che non sono guaribili, di cui una, la più grave, è il diabete di tipo 1. La mia candidatura nasce dall’esigenza di dar voce alle persone come me, malate croniche, che hanno bisogno di cure e controlli continui, ma che sono parte attiva della società. I malati non possono essere visti come dei costi, ma giocano un ruolo attivo nella società, per il contenuto di diversità che la malattia cronica porta, in termini di esperienza, di competenza e, soprattutto, di umanità.»

Nel programma della Ulivi, che da anni si batte per i diritti dei malati, vi è un forte principio di rappresentanza, ma anche un impegno concreto per migliorare la quotidianità dei malati attraverso semplificazione e informazione: «Credo sia dovere della Regione non solo “prendersi cura” in senso medico, ma anche eliminare tutte quelle barriere (anche burocratiche) che rendono la vita ancora più complessa ai malati cronici, a partire dalla scuola e in tutta la vita sociale e familiare. Anche empowerment, informazione e conoscenza sono strumenti di prevenzione e cura per i malati cronici: in questo senso, “prendersi cura” vuol dire, da un lato, assicurare a tutti i malati percorsi di formazione per potersi curare correttamente nel tempo, e, dall’altro, dotarsi di strumenti di vigilanza e controllo dell’informazione errata, manipolata e falsa in ambito medico.»

A sostenere la candidatura della Ulivi all’evento di presentazione del 21 febbraio – programmato per le ore 19.00 presso il Comitato Elettorale Giorgio Gori, in corso Buenos Aires 59 – anche Antonio Campo Dall’Orto, il giornalista Federico Taddia e il Prof. Lorenzo Piemonti, Direttore del Diabete Research Institute dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

«La ricerca biomedica è al centro del mio programma: la Regione Lombardia può e deve fare la sua parte per sostenere e finanziare la ricerca scientifica» – conclude Francesca Ulivi – «Tra i miei obiettivi c’è la creazione di un fondo di ricerca con base regionale, finanziato da piccole percentuali del Bilancio Sanitario della Regione, ed erogato sulla base di criteri meritocratici, che mettano in gara i migliori ricercatori e scienziati – nazionali e internazionali – che intendono portare avanti i loro progetti di ricerca innovativi nelle strutture lombarde. Voglio fare di questo progetto uno strumento permanente, che superi la durata di una legislatura e che contribuisca a far progredire la Regione nel campo della ricerca, fino a farla diventare un polo scientifico e tecnologico di riferimento, all’interno dell’UE e nel mondo.»