Di Maio: “La terra dei fuochi esiste non per colpa della criminalità organizzata ma per colpa di politici come il Pd e FI”

Agenpress. Luigi Di Maio dal Teatro stabile di Genova sferra un duro attacco nei confronti del figlio di Vincenzo De Luca (Governatore della Regione Campania) Roberto De Luca, coinvolto in un’ inchiesta per traffico di rifiuti e afferma: “La terra dei fuochi esiste non per colpa della criminalità organizzata ma per colpa di politici come il Pd e Fi che fanno affari con la criminalità organizzata”.

Dopo la visione della video-inchiesta di Fanpage sulla vicenda incalza dicendo: “Volevo farvi vedere il volto degli assassini della mia terra, i De Luca e tutti quelli coinvolti in questa indagine”: nei prossimi giorni chiederemo le loro dimissioni”.

«Faremo in modo che questi rifiuti politici non mettano piede in Parlamento, se non li cacceranno i loro partiti saranno responsabili di questo schifo. La nostra intenzione è di inasprire la Legge Severino e fare in modo che politici che si macchiano di questo genere di comportamenti non entrino mai più nelle istituzioni – commenta Di Maio -. Chiedo ai giornalisti italiani e a tutti gli italiani di non abbandonare i giornalisti di Fanpage, di togliersi il bavaglio su questa vicenda».