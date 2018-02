Prodi “Insieme” a Gentiloni

Agenpress. Romano Prodi, sul palco, assieme al premier Paolo Gentiloni, dichiara – ho rotto un lungo silenzio perché mi sentivo in dovere di sottolineare l’importanza della scelta e il dovere di sostenere la coalizione di centrosinistra, in particolare gli amici di “Insieme”, perché portano avanti gli stessi valori che sono stati alla base dell’Ulivo e che io profondamente condivido: minore disuguaglianza e una forte presenza in Europa”.

“Io penso che il centrosinistra sia Insieme. Il centrosinistra ha una sua dinamica, delle sue diversità, ma non ha nessuna differenziazione di base come ha il centrodestra, i proeuropei da un lato e gli antieuropei insieme… come è possibile? – continua Prodi – Bersani e D’Alema non sono nella coalizione di centrosinistra, li ho chiamati amici perché abbiamo lavorato lungamente assieme, e sono ancora amici, ma hanno profondamente sbagliato perché questo è il momento in cui bisogna stare insieme perché si decide il futuro del Paese. E soltanto vincendo si determina il futuro del Paese”.