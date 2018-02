Regionali. Parisi. Vinceremo noi. Il Lazio ha bisogno di cambiamento

Agenpress – “L’elettorato del centrodestra è convinto dell’efficienza del nostro programma elettorale e dell’incapacità della sinistra e del M5S già dimostrata sul campo, in Regione e a Roma”.

Lo ha detto in una intervista al Tempo, il candidato a governatore del Lazio Stefano Parisi.

“Il 4 marzo vinceremo. Se si leggono gli stessi dati che la sinistra sbandiera come vincenti e che riguardano l’indirizzo politico degli elettori, si vede una cosa curiosa: il centrodestra, che io rappresento, è ampiamente avanti nel Lazio. Tradotto in numeri: il centrodestra sfiora il 37%, il centrosinistra si ferma al 27%”.

Riguardo a Sergio Pirozzi, “ha dei meriti evidenti nella difficilissima fase dell’ emergenza per il terremoto e non ne discuto le qualità”, prosegue Parisi, ma “il Lazio ha bisogno di un radicale cambiamento rispetto alla gestione Zingaretti, e questo si può ottenere soltanto con la vittoria del centrodestra, grazie anche a quei sostenitori di Pirozzi che hanno a cuore l’interesse generale e non la tifoseria. Sono convinto che gli elettori del sindaco di Amatrice capiranno, per il bene del nostro territorio, l’importanza del voto”.

“Dalla mia discesa in campo i consensi per il sindaco di Amatrice sono ovviamente scesi”, osserva Parisi, secondo cui “tutti coloro che votano centrodestra sanno benissimo che non votando per me votano Zingaretti e danno continuità al governo molle della sinistra. È naturale che chi voterà la coalizione formata da Berlusconi, Salvini e Meloni alle elezioni politiche lo farà anche nel Lazio”.