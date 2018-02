Renzi: “Flat tax e reddito di cittadinanza, solo bluff elettorali”

Agenpress. Matteo Renzi in merito alla Flat tax ha dichiarato: “Se oggi l’Italia non è più fanalino di coda lo si deve all’attività degli imprenditori e all’attività della politica. Son curioso di conoscere le ragioni di chi dice il contrario, quando invece i dati degli ultimi anni su Pil e Investimenti sono tutti positivi e dovranno continuare ad esserlo. Il vero problema è che chi vota a destra oggi non vota Berlusconi, ma vota Salvini. Ed è bene sapere che se vince Salvini o il M5S non è la stessa cosa che se vinciamo noi, né per le imprese né per i lavoratori. Il Pd è l’unico argine all’estremismo grillino e all’estremismo delle camicie verdi“.

Destra e cinquestelle: due facce della medesima medaglia, basta analizzare le proposte principali di questi due schieramenti per scoprire il bluff: flat tax e reddito di cittadinanza.

“La Flat tax? Un errore enorme – ha avvertito Renzi – ma tanto il dibattito sulla flat tax terminerà il 5 marzo, visto che non la faranno mai. Credere alla flat tax proposta da chi per 20 anni ha governato l’Italia e poi nel concreto non ha realizzato nulla è assurdo, considerato che costerebbe un’enormità ai cittadini. Io, comunque, non credo a Babbo Natale, ma chi ci crede mi sta simpatico, come chi crede alla Befana. Ecco, se la Flat Tax è Babbo Natale, direi che la Befana è il reddito di cittadinanza dei grillini. ‘Non lavorare, ti pago per restare a casa…’ Voi ci credete? Io no. Mi contestano il ‘jobs act’? Quelli erano incentivi per chi assumeva, il reddito di cittadinanza è un incentivo per chi non lavora“.