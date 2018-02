Rimborsi M5S. Sassi espulso chiede scusa: restituito quanto era nelle mie possibilità

Agenpress – “Ho sbagliato e adesso sono pronto, giustamente, a pagarne le conseguenze”. L’ha scritto il consigliere regionale M5s in Emilia-Romagna Gianluca Sassi, espulso per il ‘caso rimborsi’ in una nota in cui si scusa e assicura “in questi anni, ho restituito tutto quanto era nelle mie possibilità, mese dopo mese”.

“Vi devo delle scuse. Senza giri di parole. So di aver profondamente deluso con il mio comportamento i nostri attivisti, i miei colleghi, tanti amici, tutti gli elettori del MoVimento 5 Stelle”.

“Pur avendo raggiunto in questi anni l’obiettivo di tagliare gli stipendi di tutti i consiglieri regionali dell’Emilia-Romagna, e di cui tutti dovremmo andare orgogliosi, per ragioni personali non sono riuscito ad onorare a pieno l’impegno delle mie restituzioni. Una cosa di cui di certo non ne vado fiero”.