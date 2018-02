Sicurezza. Scilipoti Isgrò (FI): “Subito poliziotto di quartiere”

Agenpress. “Esprimiamo soddisfazione per l’arresto di due ragazzi autori di alcune rapine, avvenute nel 2016, presso il supermercato del quartiere Libertà Di Bari. Tutto ciò dimostra la necessità di rafforzare la sicurezza, in particolare, in Italia e in questo rione della città pugliese”. Lo dichiara in una nota il presidente di Unione Cristiana, Scilipoti Isgrò.

“E’ urgente – aggiunge il senatore di Forza Italia candidato al senato nel collegio elettorale plurinominale Puglia 1 – introdurre anche qui, come in altri centri urbani, la figura del poliziotto di quartiere che possa scoraggiare nuovi atti criminali. E’ fondamentale pure il riavvio dell’operazione “Strade Sicure” che prevede la sorveglianza del territorio da parte dei militari, la modifica della legge sulla legittima difesa e l’espulsione dei 600 mila clandestini dal nostro paese.

Vogliamo – conclude l’esponente azzurro – un futuro sereno per i cittadini, tutelandoli in modo adeguato. Porremo fine alle preoccupazioni, in merito alla loro incolumità, che durano ormai da molti anni”.