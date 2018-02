Turchia, Fidu: non degna di uno stato di diritto con la condanna all’ergastolo dei sei giornalisti

Agenpress. La Federazione Italiana Diritti Umani – FIDU esprime vicinanza e solidarietà ai sei giornalisti turchi (i fratelli Ahmet e Mehmet Altan, Nazli Ilicak, Fevzi Yazici, Yakup Simsek e Sukru Tugrul Ozsengul) che sono stati oggi condannati all’ergastolo “aggravato” da un tribunale di Istanbul dopo essere stati accusati di avere tentato di rovesciare l’ordine costituzionale, reato previsto dall’articolo 309 del Codice penale turco. «L’accusa di avere cercato di favorire il tentativo di colpo di Stato del 15 luglio 2016 attraverso l’invio di “messaggi subliminali” è talmente inconsistente che il processo non si sarebbe nemmeno dovuto celebrare» ha dichiarato il presidente della FIDU, Antonio Stango, che ha aggiunto: «L’ergastolo per quei giornalisti non è soltanto una condanna palesemente ingiusta, ma un’offesa per tutti coloro che ritengono che la Turchia possa e debba ancora aspirare ad essere uno Stato di diritto, secondo gli obblighi derivanti dal suo essere parte – fra l’altro – del Consiglio d’Europa e della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali».

La FIDU rivolge un appello alle istituzioni dell’Unione Europea e al Governo italiano affinché chiedano, attraverso i rapporti diplomatici, alla Turchia di rivedere la sentenza, di liberare i giornalisti detenuti e di celebrare processi equi per i circa 50.000 cittadini turchi incarcerati con l’accusa di avere collaborato al tentativo di colpo di Stato del 2015, in una “caccia alle streghe” che ha causato finora anche più di 130.000 licenziamenti e la chiusura di testate giornalistiche e istituzioni culturali.

