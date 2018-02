Ucraina, Scilipoti Isgrò (FI): “Rischio nuova escalation, urgente mediazione UE”

Agenpress. “I rischi di una nuova guerra in Ucraina stanno aumentando. E’ importante che le parti coinvolte, in questa crisi, intensifichino gli sforzi per evitare un ulteriore conflitto”. Lo dichiara in una nota l’esponente della commissione Nato – Ucraina, Scilipoti Isgrò.

“L’Unione Europea – aggiunge il presidente di Unione Cristiana – attui nuove iniziative diplomatiche. Il dialogo rappresenta infatti la strada più importante che deve essere percorsa, specialmente dagli Stati Uniti e dalla Russia, per evitare la riapertura delle ostilità. Esprimiamo infatti preoccupazione per l’annuncio, dell’amministrazione Trump e della Gran Bretagna, di “conseguenze internazionali” in risposta all’attacco informatico di giugno, attribuito all’esercito di Vladimir Putin e definito dalla Casa Bianca come “il più devastante e costoso della storia”, volto a destabilizzare l’Ucraina e a creare danni in l’Europa, in America e in Asia. La crisi in corso potrebbe essere aggravata anche dalla denuncia del ministero degli Esteri di Mosca in merito all’uccisione di 5 persone, presumibilmente di nazionalità russa, durante i bombardamenti americani in Siria.

E’ fondamentale quindi – conclude il senatore di Forza Italia – che le due superpotenze evitino provocazioni reciproche, in modo diretto o indiretto, per favorire la pace mondiale che è in forte pericolo”.