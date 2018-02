Agenpress. “Domattina per me niente campagna elettorale. Sarò al Ministero, ad occuparmi della vertenza Termini Imerese. Come fanno le persone responsabili. Come abbiamo sempre fatto. Prima il destino delle persone, prima il lavoro, poi noi”.

Così la VM Teresa Bellanova pochi minuti fa ad Aradeo, intervenendo al Caffè Democratico.