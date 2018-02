Berlusconi. Jobs Act e legge Fornero leggi sbagliate. Flat tax e abolizione Irap

Agenpress – “Jobs Act e legge Fornero sono due leggi sbagliate, ma noi non abbiamo alcuna intenzione di ripristinare la situazione precedente”.

Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. “Sulla riforma previdenziale, si tratta di rimediare senza compromettere l’equilibrio dei conti – alle ingiustizie che la legge Fornero ha determinato e che in molte circostanze sono un problema anche per il sistema delle imprese. Intendiamo invece andare avanti con nuove e più efficaci misure per il lavoro, soprattutto al sud, e per l’equità previdenziale”.

“Il nostro obbiettivo è far ripartire la crescita, che vogliamo portare almeno al 3% annuo: a questo scopo è centrale la riforma fiscale basata sulla flat tax, che comporta un’automatica riduzione del cuneo fiscale, ma anche l’abolizione dell’Irap, una imposta rapina che addossa proprio alle imprese il costo del lavoro. Inoltre, il cuneo fiscale sarà non ridotto, ma azzerato, per i primi sei anni per chi assumerà un giovane a tempo indeterminato”.