Elezioni 2018. Mazzocca incontra il leader LeU Pietro Grasso

Agenpress. Il Sottosegretario Regionale e Capogruppo di Art.1 Mdp Abruzzo Mario Mazzocca ha incontrato il leader di Liberi e Uguali (LeU) Pietro Grasso, nel corso della sua giornata abruzzese costellata di iniziative pubbliche da Pescara a Roseto e L’Aquila con i candidati alle prossime elezioni politiche del 4 marzo.

Ambiente, territorio, lavoro sono stati alcuni dei temi affrontati. “Noi siamo per un’economia diversa, un’economia circolare, che possa rimettere al centro l’ambiente – ha sottolineato Grasso – Abbiamo realizzato un nuovo piano verde per l’economia in cui le priorità non sono le grandi infrastrutture ma la messa in sicurezza del territorio”.

E in merito alla mission di LeU, nato da Art.1 Mdp, Sinistra Italiana e Possibile, ha aggiunto:“Tante ferite non si sono ancora rimarginate, il nostro compito è quello di guarirle. Liberi e Uguali è un progetto politico che si sta impegnando per questa campagna elettorale ma non si ferma qui. Il giorno dopo le elezioni continuerà la sua attività con l’intento di ricostruire un Paese dove i diritti vengono riconosciuti, tutelati e attuati”.