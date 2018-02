Elezioni, Maullu (FI): “Renzi e PD sono primi nemici della cristianità”

Agenpress. “La credibilità di Renzi e del Partito Democratico è davvero ai minimi termini: dopo aver rischiato di compromettere l’integrità delle nostre radici cristiane, attraverso la retorica dell’accoglienza indiscriminata e le manifestazioni di vicinanza all’Islam, per non parlare delle adozioni gay, il segretario del PD ha lanciato un appello all’elettorato cattolico, mettendolo in guardia contro il rischio di appoggiare il centrodestra.

Il tentativo di Renzi non è soltanto meschino, è anche inutile e chiaramente ridicolo. I primi nemici dei cattolici e della cristianità sono proprio loro, quelli che vorrebbero un’Italia dominata dagli stranieri, dall’Islam, un Paese in cui le istituzioni più sacre (come il matrimonio) rischiano di soffocare o, ancora peggio, di perdere il loro valore, il loro significato originario.

Il PD è alla frutta, e questo appello lo dimostra in maniera chiara: dopo aver cercato di stimolare i propri elettori con lo Ius soli e la retorica antifascista, Renzi e i suoi compagni ci hanno provato anche con i cattolici, ma gli è andata male”.