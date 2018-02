Fratoianni (LeU): “In una scuola pubblica del Veneto, si insegna a dei ragazzi a sparare”

Agenpress. Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali dichiara “in una scuola della Repubblica Italiana si organizzino corsi per gli studenti di tiro con la pistola con annesse esercitazioni in poligono di tiro“

“E non ci convincono affatto – continua Fratoianni – le surreali argomentazioni che il Preside dell’Istituto “Da Schio di Vicenza” porta a difesa di questa vicenda definita nel documento di programmazione scolastica “corso di avviamento sportivo con attrezzatura ad aria compressa, mentre in pratica in una scuola pubblica, si insegna a dei ragazzi a sparare.

Punto e basta.”

“Ora vogliamo sapere dalla Ministra Fedeli cosa ne pensa, se condivida questa “attività formativa” e se davvero sia opportuno e giusto che il sistema scolastico italiano debba dare agli adolescenti questo tipo di formazione.

Chiediamo al governo – conclude Fratoianni – di avviare subito un’ispezione ministeriale in quella scuola, e se non ritenga opportuno prendere provvedimenti disciplinari immediati nei confronti dei responsabili del corso in questione e del dirigente scolastico.