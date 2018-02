Luca Pastorino (Liberi e Uguali): “Partite Iva il motore dell’Italia”

Un S.O.S per le Partite Iva e le micro e piccole imprese

Agenpress. In questa campagna elettorale largamente urlata e mai spiegata in termini di contenuti, nessuno, e dico nessuno, parla delle Partite Iva e delle micro e piccole imprese. Solo noi lo facciamo.

Si tratta peraltro di un tema generazionale, di famiglie che vivono i disagi dei propri figli o nipoti che stentano ad intraprendere una strada professionale per via della eccessiva tassazione e di complicazioni fiscali e burocratiche, ben oltre il limite della vessazione.

Vogliamo – dichiara Luca Pastorino – introdurre nuove soluzioni per dare ossigeno e vere prospettive a queste categorie di lavoratori e generare, in Liguria, nuovi servizi per nuovi mestieri per la tutela dell’ambiente, per il turismo e le risorse di chi lavora nel settore marittimo.

Scrivete a Luca Pastorino per una community sociale in divenire sospartiteiva@gmail.com

Sandra Bracco – fonte agenpress.it – distribuzione nazionale retewebitalia.net