M5S. Aggressione De Falco a moglie e figlia. Di Maio: denunci per verificare i fatti

Agenpress – “La prima cosa che ho fatto oggi è stato chiamare De Falco: lui ha smentito a me e pubblicamente. Ma la violenza sulle donne è inaccettabile: chiedo quindi alla signora di inoltrare la denuncia in modo che possiamo accertare i fatti. In modo che possiamo verificare se c’è stato un caso di aggressione”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Domenica Live riguardo alle accuse della moglie di Gregorio De Falco che accusa quest’ultimo di averla aggredita insieme alla figlia.

“So che quando ci sono casi di violenza si ha difficoltà a denunciare”. Poi alla sollecitazione di Barbara D’Urso che lo invita a fare la stessa telefonata fatta al capitano di fregata anche alla compagna promette: “Lo farò. E mi auguro che anche lei smentirà. Io la ascolto senz’altro”.

La donna ha raccontato che il marito “in stato di alterazione, durante un’accesa lite”, ha aggredito lei stessa e una delle due figlie. L’episodio risalirebbe ad una settimana fa. La donna avrebbe raccontato agli agenti che “il marito aveva alzato le mani contro di lei e sua figlia, appena maggiorenne, durante un pesante diverbio in famiglia. Secondo il racconto della donna, De Falco avrebbe agito in maniera violenta mentre era in uno stato di alterazione, non meglio precisato. E la figlia, dopo essere stata presa per i capelli dal padre, sarebbe fuggita di casa per tornarvi solo dopo molte ore”. Dopo aver raccontato tutto agli investigatori, la donna avrebbe però deciso di non formalizzare la denuncia. “Le dichiarazioni della donna rimangono comunque agli atti perché rese davanti a pubblici ufficiali. E visto che il presunto autore della violenza è candidato alle politiche del 4 marzo, la segnalazione di quanto accaduto è arrivata sino agli uffici centrali di Roma”.